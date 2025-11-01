Schianto sulla Pontebbana nella notte auto fuori strada

Un giovane di 24 anni è rimasto ferito (non è in pericolo di vita) dopo un incidente che si è verificato nella notte – poco dopo le 4 – in piazza a Campoformido, lungo la statale Pontebbana, nel tratto di strada che prende il nome di via Roma, all'incrocio con via Percoto. In base alle prime. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nervesa della Battaglia | Schianto nella notte in Pontebbana: auto abbatte palo, una seconda trascina i cavi - facebook.com Vai su Facebook

Schianto fra due auto in autostrada, 6 persone trasportate in ospedale. Ci sono anche 2 minori - L’incidente è avvenuto nella notte al chilometro 323 direzione Nord in A1 dove sono arrivate le Misericordie di Terranuova Bracciolini e quella di San Giustino con infermiere a bordo ... Da msn.com