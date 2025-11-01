Schianto in galleria è dramma | Morta proprio lei Politica in lutto
– Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di venerdì sulla Strada Provinciale 510, nel tratto di Sulzano, all’interno della galleria Pianzole. Due veicoli, viaggiando in senso opposto, si sono scontrati frontalmente per ragioni ancora in fase di accertamento. L’impatto, di estrema violenza, ha causato la morte di una donna di 45 anni, identificata come Daniela Bratelli, ex capogruppo di maggioranza comunale a Pompiano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte almeno altre sei persone, tra cui due ragazzi di 13 e 14 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
