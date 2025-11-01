Schianto fra tre auto a Garbagna | quattro feriti

Incidente stradale nella prima mattinata di oggi, sabato 1° novembre.Sulla statale 211, all'ingresso del paese, tre auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio della polizia stradale. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera più seria, e sono state trasportate all'ospedale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it