Schianto fra tre auto a Garbagna | quattro feriti

Novaratoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale nella prima mattinata di oggi, sabato 1° novembre.Sulla statale 211, all'ingresso del paese, tre auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio della polizia stradale. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera più seria, e sono state trasportate all'ospedale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

