Schianto auto-moto grave quarantenne

Un uomo di circa quarant'anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Rivarolo intorno alle 21.30 di venerdì 31 ottobre 2025.Sul posto, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, sono intervenute auto medica Golf 4 e un'ambulanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it