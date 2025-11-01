Schianto auto-moto grave quarantenne
Un uomo di circa quarant'anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Rivarolo intorno alle 21.30 di venerdì 31 ottobre 2025.Sul posto, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, sono intervenute auto medica Golf 4 e un'ambulanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Alessia Berardinucci muore nello schianto in scooter contro un'auto a Pescara: aveva 19 anni - facebook.com Vai su Facebook
Schianto auto-furgone: morto il centauro - Daily, 8 ottobre - X Vai su X
Schianto frontale a Marchirolo: 14enne in moto gravemente ferito - Grave incidente nella tarda serata di venerdì 31 ottobre a Marchirolo, lungo la Strada Statale 233. Riporta laprovinciadivarese.it
Sbalzato dopo lo schianto: grave un centauro - Un 50enne di San Clemente è stato ricoverato al Bufalini per uno scontro in via Coriano a Riccione tra la sua Triumph e una Skoda ... Si legge su msn.com
Schianto in moto in centro al paese: ragazzino sbalzato sull’asfalto - Momenti di grande apprensione si sono vissuti nella prima mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre, nel centro di Darfo Boario Terme, per un ragazzino coinvolto in un incidente stradale mentre in sella a ... Lo riporta bresciatoday.it