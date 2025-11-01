Scherzetto o vandalismo? Cento auto danneggiate a Bovegno nella notte di Halloween

Bovegno (Brescia), 1 novembre 2025 – Notte non solo di festeggiamenti ma anche di atti vandalici, quella tra il 31 ottobre e il 31 novembre, in cui a Bovegno si è svolta una festa a tema "horror". Ignoti, approfittando del buio e dello spegnimento dell'illuminazione pubblica tra le 20 e le 22, su disposizione del Comune, che ha emesso una apposita ordinanza, hanno danneggiato almeno cento autovetture posteggiate nel centro storico e in particolare nella zona dell' oratorio. Mano ai cacciaviti . Mentre i vandali agivano, nell'oratorio si svolgeva la sfilata delle mascherine, estesa fino alla vicina pineta.

