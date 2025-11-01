Scatta l' obbligo di cambiare gli pneumatici Cosa sapere per non farsi fregare dal gommista

Si avvicina a grandi passi la data in cui sarà obbligatorio per tutti gli automobilisti dotarsi di pneumatici invernali o di catene a bordo per evitare il rischio di incorrere nelle senzioni previste dall'articolo 6 del Codice della Strada. Se dal 15 ottobre, infatti, è scattato il mese di tolleranza che ha consentito a tutti di scegliere di procedere o meno con la sostituzione, a partire da sabato 15 novembre bisognerà gioco forza adeguarsi alle normative vigenti, a meno che la propria vettura non sia dotata di gomme quattro stagioni. Su strade extraurbane e autostrade si potrà pertanto circolare esclusivamente con pneumatici 4S o invernali, oppure avendo in dotazione a bordo dell'auto dei mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio, come le catene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

