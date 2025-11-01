Scatta l' obbligo di cambiare gli pneumatici Cosa sapere per non farsi fregare dal gommista
Si avvicina a grandi passi la data in cui sarà obbligatorio per tutti gli automobilisti dotarsi di pneumatici invernali o di catene a bordo per evitare il rischio di incorrere nelle senzioni previste dall'articolo 6 del Codice della Strada. Se dal 15 ottobre, infatti, è scattato il mese di tolleranza che ha consentito a tutti di scegliere di procedere o meno con la sostituzione, a partire da sabato 15 novembre bisognerà gioco forza adeguarsi alle normative vigenti, a meno che la propria vettura non sia dotata di gomme quattro stagioni. Su strade extraurbane e autostrade si potrà pertanto circolare esclusivamente con pneumatici 4S o invernali, oppure avendo in dotazione a bordo dell'auto dei mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio, come le catene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Chi ha paura dei pneumatici invernali? Dal 15 Novembre scatta l'obbligo di gomme invernali o catene a bordo. Non farti cogliere impreparato e vieni da noi a fartele installare! Passa da Baldini Gomme a Lastra a Signa in via Rondinelli, 14. www.baldinigomm - facebook.com Vai su Facebook
Arriva l’inverno, scatta l’obbligo di catene. Scopri dove attraverso la nostra app lastampa.it/torino/2025/10… @LaStampa - X Vai su X
Gomme invernali: ultimi giorni per mettersi in regola - L’installazione dei pneumatici invernali è prevista dalla normativa, che stabilisce periodi e regole precise: ecco quando scatta l'obbligo. Secondo meteo.it
Quando montare le gomme invernali 2025: obblighi, norme e scadenze - Quando scatta l'obbligo degli equipaggiamenti invernali, come riconoscere gli pneumatici adatti allo scopo, quando montarli, quali sono le norme da seguire pe ... Segnala msn.com
GOMME INVERNALI, SCATTA L’OBBLIGO | dal 15 novembre al 15 aprile con catene o pneumatici ; la deroga che pochi ricordano - Dal 15 novembre scatta l’obbligo di gomme invernali o catene a bordo su molte strade italiane. Scrive automotore.it