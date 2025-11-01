scarti nel capannone rifiuti stipati illegalmente per oltre 300 tonnellate completata la rimozione

Il capannone che era divenuto ‘deposito illegale’ di scarti tessili e altri materiali è stato interamente liberato. Si è conclusa in questi giorni, con il coordinamento della Procura di Livorno, la rimozione della montagna di rifiuti che erano stati accatastati illecitamante in un impianto industriale a Montemurlo. La vicenda risale al 2023 quando l’impianto fu sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri forestali del Nipaaf, Arpat e Agenzia delle Dogane di Prato. Dentro lo stabilimento era stipata una montagna di materiale: oltre 313 tonnellate complessive tra rifiuti tessili (221 tonnellate) e altro materiale (92 tonnellate). 🔗 Leggi su Lanazione.it

