Scarti nel capannone Rifiuti stipati illegalmente per oltre 300 tonnellate Completata la rimozione
Il capannone che era divenuto ‘deposito illegale’ di scarti tessili e altri materiali è stato interamente liberato. Si è conclusa in questi giorni, con il coordinamento della Procura di Livorno, la rimozione della montagna di rifiuti che erano stati accatastati illecitamante in un impianto industriale a Montemurlo. La vicenda risale al 2023 quando l’impianto fu sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri forestali del Nipaaf, Arpat e Agenzia delle Dogane di Prato. Dentro lo stabilimento era stipata una montagna di materiale: oltre 313 tonnellate complessive tra rifiuti tessili (221 tonnellate) e altro materiale (92 tonnellate). 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
VareseNews. . Christian Trabalza della "Nuova General Plast" di Carnago - MATERIA D'IMPRESA Azienda che produce tappi per bobine del settore del packaging utilizzando gli scarti della produzione per le imprese del settore medicale e per la realizzazion - facebook.com Vai su Facebook
Area pubblica occupata illegalmente da scarti di lavoro e rifiuti, torna a disposizione del comune dopo l’intervento dei carabinieri forestali - Arezzo, 7 ottobre 2025 – Area pubblica occupata illegalmente da scarti di lavoro e rifiuti, torna a disposizione del comune di Bibbiena dopo l’intervento dei carabinieri forestali Un'area di proprietà ... lanazione.it scrive
Terra dei Fuochi, due capannoni trasformati in discariche - Un deposito abusivo di rifiuti speciali accatastati all'interno di due capannoni è stato scoperto e sequestrato a Castel Volturno (Caserta) dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, ... Si legge su ansa.it
Abbandono di rifiuti. Il gip sequestra furgone: "Usato per gli scarti" - Senza alcuna autorizzazione, con quel furgone avevano portato rifiuti sino a ridosso della stazione ecologica di Hera Nord in via Albe Steiner. Riporta ilrestodelcarlino.it