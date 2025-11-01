Scarpata tra via Terpi e piazzale Bligny via libera al completamento dei lavori

Genovatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza della scarpata tra via Terpi e piazzale Bligny, nel quartiere di Sant'Eusebio, all'interno del Municipio IV Media. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

