Scalia Sciacca attende la capolista Tonno Callipo | gara di alta quota al Palatenda

Agrigentonotizie.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarta giornata di campionato nel girone H di Serie B per la Scalia Volley Sciacca, che domani alle 17 ospiterà al Palatenda “Nino Roccazzella” la Tonno Callipo Vibo Valentia. La formazione calabrese, storica realtà del volley nazionale con trascorsi in Serie A, arriva da capolista a punteggio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

