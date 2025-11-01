Scalia Sciacca attende la capolista Tonno Callipo | gara di alta quota al Palatenda
Quarta giornata di campionato nel girone H di Serie B per la Scalia Volley Sciacca, che domani alle 17 ospiterà al Palatenda “Nino Roccazzella” la Tonno Callipo Vibo Valentia. La formazione calabrese, storica realtà del volley nazionale con trascorsi in Serie A, arriva da capolista a punteggio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
