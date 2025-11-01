Scacchi | Lorenzo Lodici comincia bene nell’esordio in World Cup 2025 2° turno vicino

Si è chiusa da poco la prima giornata di quella lunga (quasi un mese) processione che è la World Cup di scacchi. A Goa, in India, con partite da 90 minuti a giocatore più 30 minuti aggiuntivi dalla 41a mossa e 30 secondi di incremento a ogni tratto, sono in 206 in lizza per tre posti al Torneo dei Candidati 2026. Non sono tutti immediatamente al via, ad ogni modo: ai primi 50 tocca un bye, per gli altri primo turno, quasi fosse una sorta di qualificazione occulta. Oggi e domani i minimatch da due partite a cadenza classica, lunedì l’eventuale giornata di spareggio per chi ne avrà bisogno: prima due partite a 25’+10?, poi due 10’+10?, poi due 5’+3?, poi 3’+2? a oltranza finché uno dei due non vince. 🔗 Leggi su Oasport.it

