sarzana chiamata alla grande impresa domenica rossoneri attesi dal trissino

In tre giorni l’Hockey Sarzana si è trovata davanti alle formazioni che qualche mese fa si sono giocate ai rigori lo scudetto. nell’occasione il titolo andò al Trissino ma gli Amatori Lodi sono stati davvero un valido avversario confermandosi una delle migliori realtà in assoluto del campionato nazionale di hockey su pista. Il calendario ha voluto mettere in fila i due impegni durissimi per l’Hockey Sarzana che dopo il turno infrasettimanale disputato in Lombardia domani, domenica, sarà di scena alle 18 a Trissino. Il quinto turno del campionato di serie A1 si “spalma“ in tre giornate aperte con il confronto di ieri sera tra Monza e Forte di Marmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

