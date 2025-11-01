Sarà rigenerata e riqualificata piazza Matteotti a Empoli

EMPOLI – Piazza Matteot: (per tutti “i giardini) rinasce e tornerà a essere il luogo tanto amato dagli empolesi. Quei giardini raccontano la giovinezza di generazione in generazione e quella piazza – una delle più grandi e storiche della città di Empoli – sarà rigenerata, riqualificata senza perdere la sua identità. Un angolo di verde nel centro cittadino che ogni giorno è vissuto da famiglie intere, ragazze e ragazzi, gruppi di bambini ha bisogno di essere rinnovato ma non stravolto. Non esiste prevenzione alla sicurezza migliore di un luogo che viene vissuto dalle famiglie e dalle persone. Se un luogo è vissuto negli spazi dove giocare, incontrarsi, conoscersi, è un modo per fare prevenzione e lì dove si fa il mercato e si passa la giornata insieme tra quei banchi, avrà tutto un altro valore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it