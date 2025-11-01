Sara la finta broker che avrebbe truffato decine di persone | ora rischia il processo

Macerata, 1 novembre 2025 – Si sarebbe presentata come una esperta broker, promettendo guadagni sicuri. Ma dei soldi che in tanti le avevano affidato, in alcuni casi i risparmi di una vita, nessuna traccia. Finita nei guai per episodi fotocopia. È finita nei guai per una serie di episodi fotocopia una 44enne maceratese, Sara Bruschini, che avrebbe truffato decine e decine di persone, in particolare moltissimi residenti di Sforzacosta. Nei giorni scorsi la procura ha chiesto il rinvio a giudizio ed è stata fissata l’udienza preliminare, che si svolgerà l’11 marzo davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sara, la finta broker che avrebbe truffato decine di persone: ora rischia il processo

Scopri altri approfondimenti

Alessandro Di Battista. . Il mio intervento a diMartedì sulla finta tregua a Gaza, Trump e il Governo Meloni I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •? ?Venerdì 7 novembre CIVITAVECCHIA. Presenterò il mio libro “Democrazia deviata” alle 18.00 alla Cittadella dell - facebook.com Vai su Facebook

Sara, la finta broker che avrebbe truffato decine di persone: ora rischia il processo - È finita nei guai per una serie di episodi fotocopia una 44enne maceratese, Sara Bruschini, che avrebbe truffato decine e decine di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Rovato, finto broker incastrato dalla stessa Guardia di Finanza di cui fingeva di avere i documenti - Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe messo in piedi un sofisticato schema truffaldino, facendo credere ai suoi clienti di partecipare a investimenti all'estero. msn.com scrive