Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano il terzo posto nel ranking WTA di doppio Assalto alla vetta ancora possibile

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il match d’esordio del torneo di doppio delle WTA Finals 2025 di tennis, scattate a Riad, in Arabia Saudita: le azzurre consolidano il terzo posto a pari merito nel ranking e possono ancora puntare alla vetta della classifica. Entrambe le italiane, infatti, con la vittoria odierna hanno incamerato 200 punti in classifica, ma per far posto alle Finals nei 12 tornei da conteggiare in classifica devono scartare quello che fino ad ora era il dodicesimo, e che ne valeva 120: Errani e Paolini, dunque, oggi hanno guadagnato 80 punti netti, portandosi a quota 7195. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano il terzo posto nel ranking WTA di doppio. Assalto alla vetta ancora possibile

