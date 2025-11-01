Sanzioni per due librerie che svolgevano attività di somministrazione

Firenze, 1 novembre 2025 - Due librerie con attività accessoria di somministrazione sono state sanzionate per aver svolto quest’ultima funzione come prevalente; entrambe le attività hanno perciò ricevuto una sanzione pecuniaria di 5000 euro e un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività abusiva di somministrazione esercitata in modo prevalente. Le violazioni sono state accertate durante i controlli effettuati dalla Polizia Municipale, mentre gli uffici della Direzione Attività economiche e Turismo hanno successivamente emesso i due provvedimenti che impediscono alle due librerie di proseguire con l’attività di somministrazione come funzione prevalente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanzioni per due librerie che svolgevano attività di somministrazione

