Sanzioni per due librerie che svolgevano attività di somministrazione

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 1 novembre 2025 - Due librerie con attività accessoria di somministrazione sono state sanzionate per aver svolto quest’ultima funzione come prevalente; entrambe le attività hanno perciò ricevuto una sanzione pecuniaria di 5000 euro e un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività abusiva di somministrazione esercitata in modo prevalente. Le violazioni sono state accertate durante i controlli effettuati dalla Polizia Municipale, mentre gli uffici della Direzione Attività economiche e Turismo hanno successivamente emesso i due provvedimenti che impediscono alle due librerie di proseguire con l’attività di somministrazione come funzione prevalente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sanzioni per due librerie che svolgevano attivit224 di somministrazione

© Lanazione.it - Sanzioni per due librerie che svolgevano attività di somministrazione

Argomenti simili trattati di recente

Troppi caffè e drink in due librerie, il Comune chiude i bar - Due librerie con attività accessoria di somministrazione sono state sanzionate per aver svolto quest’ultima funzione come prevalente; entrambe le attività hanno perciò ricevuto una sanzione pecuniaria ... Scrive nove.firenze.it

Cibo e drink invece di libri, maxi multa per due 'librerie' - Due librerie con “attività accessoria di somministrazione”, una in via Guelfa e l'altra in via Ghibellina, sono state sanzionate “per aver svolto quest’ultima funzione come prevalente”: sanzione pecun ... Secondo firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sanzioni Due Librerie Svolgevano