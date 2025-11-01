Santo Stefano d’Aveto 23enne ferito alla testa durante una battuta di caccia
Incidente di caccia a Santo Stefano d’Aveto, ferito alla testa un ragazzo di 23 anni. Il giovane è stato colpito da pallini di calibro molto piccolo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
