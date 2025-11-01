Lodi, 1 novembre 2025 – Incidente, nella notte tra venerdì e sabato, lungo la Strada Provinciale 123, nel territorio di Sant'Angelo Lodigiano. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada dopo aver urtato un ostacolo fisso, terminando la corsa a margine della carreggiata. L'allarme è scattato intorno alle 3:55, con l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, giunti sul posto con un'autopompa per mettere in sicurezza il veicolo. Presenti anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. All'arrivo dei soccorritori, però, nessuno degli occupanti era presente: il mezzo e' stato trovato vuoto, con la parte anteriore danneggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant’Angelo Lodigiano, auto urta un ostacolo e finisce fuori strada: sparito il conducente