Sansepolcro mercoledì 5 novembre alle 21.00 la prova aperta di Lettere dall’aldilà
Arezzo, 1 novembre 2025 – Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, mercoledì 5 novembre alle 21.00, con la prova aperta al pubblico di “Lettere dall’aldilà ”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Yuri Casagrande Conti, in scena insieme a Salvatore Aronica e Francesca Ziggiotti. La compagnia ha trascorso un periodo di residenza creativa a Sansepolcro, ospiti dell’Associazione CapoTraveKilowatt. “Lettere dall’aldilà” racconta la storia di Elio che ha perso i genitori da adolescente e da allora vive intrappolato nel lutto, incapace di aprirsi agli altri. La sua relazione con Arianna è in crisi, l’amicizia con Vlad è a rischio: per non restare solo, Elio deve affrontare il dolore e riscoprire il desiderio di vivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Dal 28 al 30 ottobre martedì, mercoledì giovedì h 21 LA DIVA DEL BATACLAN Gabriele Paolocà con Claudia Marsicano https://www.teatrovascello.it/2025/06/06/la-diva-del-bataclan/ regia, drammaturgia e liriche Gabriele Paolocà con Claudia Marsicano e co - facebook.com Vai su Facebook
Sansepolcro, al via dal 27 novembre la stagione del teatro Dante - Anna Valle, Gianmarco Saurino, Leo Gassmann, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Tosca D’Aquino, Pamela Villoresi, Sandro Lombardi tra i protagonisti in cartellone ... Da arezzonotizie.it