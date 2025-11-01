Arezzo, 1 novembre 2025 – Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, mercoledì 5 novembre alle 21.00, con la prova aperta al pubblico di “Lettere dall’aldilà ”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Yuri Casagrande Conti, in scena insieme a Salvatore Aronica e Francesca Ziggiotti. La compagnia ha trascorso un periodo di residenza creativa a Sansepolcro, ospiti dell’Associazione CapoTraveKilowatt. “Lettere dall’aldilà” racconta la storia di Elio che ha perso i genitori da adolescente e da allora vive intrappolato nel lutto, incapace di aprirsi agli altri. La sua relazione con Arianna è in crisi, l’amicizia con Vlad è a rischio: per non restare solo, Elio deve affrontare il dolore e riscoprire il desiderio di vivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro, mercoledì 5 novembre alle 21.00, la prova aperta di “Lettere dall’aldilà”