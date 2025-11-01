Sansepolcro celebra il 4 Novembre | Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Arezzo, 1 novembre 2025 – . Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma domenica 9 novembre 2025. Un momento solenne e partecipato per ricordare il sacrificio di quanti hanno dato la vita per la libertà, la democrazia e l’indipendenza dell’Italia, e per rinnovare i valori di unità e di fedeltà alla Costituzione. Il programma delle celebrazioni prevede: Ore 10:00 – Raduno delle rappresentanze presso la Cattedrale di San Giovanni Evangelista Ore 10:30 – Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre Ore 11:15 – Corteo cittadino e deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti Ore 12:00 – Intervento della Banda della Società Filarmonica dei Perseveranti presso il Monumento ai Caduti Le istituzioni pubbliche, le associazioni d’arma, le realtà associative e tutti i cittadini sono invitati a prendere parte alla manifestazione, portando con sé la bandiera italiana come segno di partecipazione e appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sansepolcro celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

