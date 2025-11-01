San Siro via libera alla vendita? Arriva la garanzia da 124 milioni per Inter e Milan tutti i dettagli

San Siro, svolta storica: arriva la garanzia bancaria che sblocca la vendita a Inter e Milan, ora i club sono pronti a diventare proprietari Il percorso verso la storica acquisizione dello stadio Giuseppe Meazza da parte di Inter e Milan è ormai giunto al traguardo. Come riportato da Calcio e Finanza, sarà Banco BPM a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - San Siro, via libera alla vendita? Arriva la garanzia da 124 milioni per Inter e Milan, tutti i dettagli

Leggi anche questi approfondimenti

SAN SIRO, VIA LIBERA! La Giunta comunale approva la convenzione quadro per la compravendita del Meazza a Milan e Inter (€197M). ? NUOVO STADIO E VERDE: Prevista la costruzione del nuovo impianto (~71.500 posti) e la rigenerazione urbana co - facebook.com Vai su Facebook

Via libera a #SanSiro: il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, dopo aver votano contro alla delibera per la vendita a #Inter e #Milan e aver lasciato la maggioranza comunale, si dimette dalla commissione ambiente - X Vai su X

San Siro, via libera alla vendita dello stadio di Milano a Inter e Milan: il voto in Consiglio comunale in diretta - Il consiglio comunale ha approvato l’operazione con 24 voti favorevoli, 20 contrari. Si legge su milano.corriere.it

Nuovo stadio San Siro, tra Olimpiadi e ricorsi c’è un nuovo via libera: è la Grande funzione urbana - Tra ricorsi, esposti e attesa per i Giochi olimpici, Milano è in attesa del via libera definito alla costruzione del Nuovo stadio San Siro. Lo riporta milano.cityrumors.it

Biglietti Inter Milan, al via la vendita libera per il derby di San Siro. Come andare ad acquistare il tagliando per il match del 23 novembre - La stracittadina di Milano si avvicina sempre di più: come acquistare il tagliando. Si legge su calcionews24.com