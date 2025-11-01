San Siro nuovo stadio e nuovo quartiere | ci saranno 3.500 residenti in più Tutte le ricadute del progetto
Milano – In attesa del rogito per la vendita dello stadio di San Siro da Comune a Milan e Inter – l’atto curato dal notaio Filippo Zabban è atteso lunedì o martedì – sull’Albo pretorio di Palazzo Marino è stato pubblicato l’atto che approva lo schema contrattuale del contratto di compravendita. Un contratto che riprende i testi già approvati dalla Giunta e, lo scorso 30 settembre, dal Consiglio comunale. Tra gli allegati compresi nelle 212 pagine del documento c’è uno “Studio di impatto del masterplan per la realizzazione del nuovo stadio“ curato dal think tank Teha. La previsioni sull’area . Lo studio prova a indicare i principali numeri economici, occupazionali e demografici che si riscontreranno durante i lavori per la realizzazione del nuovo stadio dei club e per la rifunzionalizzazione del Meazza e quando il progetto sarà completamente realizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Milano. Inaugurato il nuovo parco inclusivo a San Siro: «Il gioco è cura e terapia» È stato inaugurato, negli spazi del Centro IRCCS “S. Maria Nascente” di Milano della Fondazione Don Gnocchi (via Capecelatro 66, quartiere San Siro), il nuovo parco giochi in - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo stadio di San Siro, le prime indiscrezioni sul progetto. Spalti a picco sul campo per replicare l'atmosfera del vecchio Meazza. Problematicità per la vicinanza fra l'impianto e le abitazioni di via Tesio - X Vai su X
San Siro, Milan e Inter verso il rogito: ecco come finanziano il nuovo stadio da 1,5 miliardi, dal prestito-ponte al maxi-debito - Si va verso un finanziamento vicino al 100% dei costi di costruzione, escludendo per ora soci di minoranza. Riporta milanofinanza.it
Vendita di San Siro, rogito notarile rinviato alla prossima settimana: attese garanzie finanziarie - La scadenza è il 10 novembre, quando scatterebbe il vincolo sul secondo anello Operazione conclusa tramite tre società ... Come scrive ilgiorno.it
San Siro: approvata la convenzione quadro per la vendita a Inter e Milan, svelati tutti i costi - Approvata la convenzione quadro per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Lo riporta newsmondo.it