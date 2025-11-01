San Siro nuovo stadio e nuovo quartiere | ci saranno 3.500 residenti in più Tutte le ricadute del progetto

Milano – In attesa del rogito per la vendita dello stadio di San Siro da Comune a Milan e Inter – l’atto curato dal notaio Filippo Zabban è atteso lunedì o martedì – sull’Albo pretorio di Palazzo Marino è stato pubblicato l’atto che approva lo schema contrattuale del contratto di compravendita. Un contratto che riprende i testi già approvati dalla Giunta e, lo scorso 30 settembre, dal Consiglio comunale. Tra gli allegati compresi nelle 212 pagine del documento c’è uno “Studio di impatto del masterplan per la realizzazione del nuovo stadio“ curato dal think tank Teha. La previsioni sull’area . Lo studio prova a indicare i principali numeri economici, occupazionali e demografici che si riscontreranno durante i lavori per la realizzazione del nuovo stadio dei club e per la rifunzionalizzazione del Meazza e quando il progetto sarà completamente realizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

