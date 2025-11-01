San Siro Inter in attesa del rogito | ecco la fideiussione da 124 milioni al Banco BPM | i dettagli

Inter News 24 sul futuro dello stadio col Milan. Una notizia di capitale importanza per il futuro infrastrutturale di Inter e Milan. La lunga e complessa vicenda della cessione dello stadio Giuseppe Meazza è giunta a una svolta imminente grazie all’intervento di un partner finanziario di rilievo: Banco BPM. L’istituto di credito sarà il garante finanziario dell’operazione di acquisizione del compendio immobiliare Grande Funzione Urbana (GFU) San Siro da parte dei due club meneghini. Il rogito e la firma definitiva sono attesi per l’inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì o martedì. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, in attesa del rogito: ecco la fideiussione da 124 milioni al Banco BPM: i dettagli

Altre letture consigliate

San Siro, stretta per piano fattibilità: Milan e Inter al lavoro per lo stadio - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, il Consiglio Comunale chiede a $Inter e $Milan di realizzare un parcheggio per le bici da 10mila posti - X Vai su X

San Siro, nuovo stadio e nuovo quartiere: ci saranno 3.500 residenti in più. Tutte le ricadute del progetto - Uno studio Teha stima i benefici e i cambiamenti dei lavori voluti da Milan e Inter e le trasformazioni per gli altri progetti edilizi. msn.com scrive

San Siro, via libera alla vendita? Arriva la garanzia da 124 milioni per Inter e Milan, tutti i dettagli - San Siro, svolta storica: arriva la garanzia bancaria che sblocca la vendita a Inter e Milan, ora i club sono pronti a diventare proprietari Il percorso verso la storica acquisizione dello stadio Gius ... Secondo calcionews24.com

San Siro: rogito per passaggio a Milan e Inter slitta a prossima settimana - Al lavoro con banche, nodo tempi su ok finanziamento 100 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive