San Siro gremito per Milan-Roma attesi 74mila tifosi | 3500 saranno giallorossi

La partita contro l’Inter di un paio di settimane fa ha insegnato alla Roma che contro le grandi serve quel qualcosa in più per ottenere il risultato pieno, che contro la medio-piccola può anche passare in secondo piano. Un monito da tenere bene a mente domani contro un Milan che in casa contro i giallorossi non perde dal 2017, ed ecco l’occasione giusta per sfatare questo tabù. Al netto dei tanti acciacchi dei rossoneri, non sarà certo facile espugnare un San Siro che si prepara a ruggire per un big match d’altra classifica, che vede Gasperini a sorpresa in testa con il Napoli e Allegri inseguire a -3 dalla vetta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - San Siro gremito per Milan-Roma attesi 74mila tifosi: 3500 saranno giallorossi

