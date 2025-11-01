San Siro arriva la garanzia per la vendita a Inter e Milan | c’è stato questo versamento

Inter News 24 San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. L’ultimo passo verso la storica acquisizione dello stadio Giuseppe Meazza da parte di Inter e Milan è ormai compiuto. Come rivelato da Calcio e Finanza, sarà Banco BPM il garante finanziario dell’operazione che porterà i due club milanesi ad acquistare dal Comune di Milano l’impianto di San Siro e le aree circostanti. L’istituto di credito ha infatti emesso una fideiussione a prima richiesta a copertura delle rate relative al pagamento del prezzo differito, per un importo complessivo garantito pari a 124,07 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, arriva la garanzia per la vendita a Inter e Milan: c’è stato questo versamento

