San Pietro e Colosseo invasi da saltafila e promoter turistici fermati venti abusivi

San Pietro e Colosseo assediati da saltafila e tour operator abusivi a caccia di turisti. Le pattuglie del Gssu della polizia locale di Roma Capitale hanno eseguito una vasta operazione nella zona del parco archeologico del Colosseo e intorno a San Pietro, mirata a contrastare “skip line” e tour. 🔗 Leggi su Romatoday.it

