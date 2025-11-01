San Martino Siccomario non si ferma all’alt della polizia e si schianta con l’auto | 23enne trovato con cocaina arrestato
San Martino Siccomario (Pavia), 1 novembre 2025 - Intercettato dalla polizia alle porte di Pavia, nella fuga esce di strada e viene trovato in possesso di 70 dosi di cocaina, per un peso di circa 50 grammi. Il giovane, un 23enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, è stato arrestato e portato in carcere in attesa della convalida del provvedimento. Le accusa nei suoi confronti sono sia per la detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, sia per la resistenza a pubblico ufficiale, consistita prima nella fuga in auto e poi anche nel tentativo di divincolarsi dalla presa dei poliziotti che lo hanno alla fine immobilizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
