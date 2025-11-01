San Leone blitz dei vigili | sequestrato camion panineria e raffica di multe

Agrigentonotizie.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camion panineria è stato sequestrato a San Leone durante un’operazione di controllo della polizia municipale. Il mezzo, risultato privo di assicurazione, è stato sottoposto a sequestro e al titolare è stata inflitta una multa di 1.000 euro. Nel corso della stessa attività, gli agenti hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

