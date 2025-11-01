San John Newman proclamato Dottore della Chiesa Cor ad cor loquitur

AGI - San  John Henry Newman   è stato proclamato Dottore della Chiesa. L'atto compiuto da Leone XIV sancisce il riconoscimento ufficiale del pensatore inglese come una delle voci più autorevoli del  cristianesimo moderno. Dopo la canonizzazione del 2019 voluta da Papa Francesco, Papa Leone XIV ha fatto oggi un ulteriore passo, conferendo al cardinale e teologo britannico il titolo di  Doctor Ecclesiae, massimo tributo che la Chiesa assegna a chi ha illuminato la  fede  e la  teologia  con la propria vita e il proprio insegnamento. Figura di rara  profondità spirituale e intellettuale, Newman unì la forza del pensiero alla delicatezza pastorale, vivendo il  Vangelo come dialogo tra fede e ragione. 🔗 Leggi su Agi.it

