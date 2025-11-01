San John Newman proclamato Dottore della Chiesa Cor ad cor loquitur

AGI - San John Henry Newman è stato proclamato Dottore della Chiesa. L'atto compiuto da Leone XIV sancisce il riconoscimento ufficiale del pensatore inglese come una delle voci più autorevoli del cristianesimo moderno. Dopo la canonizzazione del 2019 voluta da Papa Francesco, Papa Leone XIV ha fatto oggi un ulteriore passo, conferendo al cardinale e teologo britannico il titolo di Doctor Ecclesiae, massimo tributo che la Chiesa assegna a chi ha illuminato la fede e la teologia con la propria vita e il proprio insegnamento. Figura di rara profondità spirituale e intellettuale, Newman unì la forza del pensiero alla delicatezza pastorale, vivendo il Vangelo come dialogo tra fede e ragione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - San John Newman proclamato Dottore della Chiesa, "Cor ad cor loquitur"

Altri contenuti sullo stesso argomento

La passione che animò la lunga vita del card. John Henry #Newman fu dare un senso alla visione cristiana, in un’epoca in cui la fede in Dio sembrava in grave crisi. Sempre attento alle correnti della cultura del suo tempo, Newman dedicò una grande attenz - X Vai su X

Papa #LeoneXIV, Messa di #Ognissanti con la proclamazione a «Dottore della Chiesa» di san John Henry Newman. Oggi #1novembre ore 10.30 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - facebook.com Vai su Facebook

Chi era San John Henry Newman e perché il Papa lo ha proclamato Dottore della Chiesa - Mistico della contemporaneità, seppe essere testimone del Vangelo in tempi di crisi intellettuale e religiosa. Lo riporta msn.com

San John Henry Newman proclamato Dottore della Chiesa da Papa Leone XIV: chi era - Oggi, 1 novembre, Papa Leone XIV conferisce il titolo di Dottore della Chiesa a Saint John Henry Newman. Come scrive tg24.sky.it

Papa proclama san John Henry Newman 38esimo 'Dottore della Chiesa': chi era - Il cardinale si aggiunge al circolo dei 37 santi come sant’Agostino, san Tommaso d’Aquino o santa Teresa di Lisieux che la Chiesa venera da tempo ... Lo riporta msn.com