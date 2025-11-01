San Giuliano mette gli insegnanti a dieta forzata in mensa per risparmiare Sit-in dei docenti sindaco verso il dietrofront
San Giuliano Milanese (Milano) – I docenti protestano per il taglio del pasto. E il Comune apre alla possibilità di sospendere il provvedimento. Prove di dialogo tra l’Amministrazione locale e il mondo della scuola dopo l’assemblea di ieri mattina nell’aula consiliare del Municipio, con la quale sindacati e insegnanti hanno protestato contro le decisioni del Comune in materia di mense scolastiche. Per risparmiare sul costo della refezione e non dover ritoccare le tariffe a carico delle famiglie, l’Amministrazione di San Giuliano ha scelto di ridurre a un solo primo piatto, e una frutta, il pasto consumato dagli insegnanti delle scuole cittadine che pranzano in mensa insieme ai loro alunni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
