San Clemente ricorda don Benzi con una targa nel cimitero cittadino
Sapeva parlare al cuore delle persone. E, soprattutto, sapeva farsi ascoltare e comprendere. Non c’è un’unica definizione per ciò che è stato e ha rappresentato don Oreste Benzi. La pubblicistica in oltre 50 anni gli ha dedicato centinaia e centinaia di articoli, raccontando il suo umile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
