Samsung a Lucca Comics anteprima 2XKO e futuro del gaming multi-device
Roma, 1 nov. (Adnkronos) - SSamsung Electronics Italia presente a Lucca Comics & Games 2025, la principale manifestazione europea dedicata a fumetti, animazione e videogiochi, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Per l'edizione corrente, il brand si posiziona nel cuore storico della città, in Piazza dell'Anfiteatro, con uno stand interamente dedicato all'esperienza videoludica. L'obiettivo è offrire ai visitatori un'esperienza unica, amplificata dall'ecosistema Samsung che integra soluzioni multi-display, da mobile a pc, monitor e tv, con console di ultima generazione e le più innovative tecnologie video, audio e di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Siamo a Lucca Comics & Games 2025! Vivi tutta la magia del festival insieme a noi Passa al padiglione dedicato a #Samsung: il nostro team è pronto ad accoglierti, aiutarti e farti scoprire tutte le sorprese che abbiamo in serbo per te Ti aspettiamo a L - facebook.com Vai su Facebook
Samsung porta il suo ecosistema gaming al Lucca Comics & Games 2025 dlvr.it/TNvr06 #Samsung #Gaming #LuccaComics #Videogiochi #Tecnologia - X Vai su X
Da arena romana ad arena del gaming: Samsung conquista Lucca Comics & Games - Samsung porta il suo ecosistema gaming con Riot Games a Lucca Comics & Games 2025 : tornei di Valorant e 2XKO, monitor Odyssey e non solo. Scrive techprincess.it
Samsung porta il suo ecosistema gaming a Lucca Comics & Games 2025 - Dal 29 ottobre al 2 novembre, Samsung Electronics Italia sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2025 con uno spazio interamente dedicato al gaming nella centralissima Piazza dell’Anfiteatro. Secondo techprincess.it
Samsung e Riot Games insieme a Lucca Comics and Games: si potrà provare 2XKO! - Samsung torna protagonista a Lucca Comics & Games 2025, l’appuntamento europeo più importante per fumetto, animazione e videogiochi. hdblog.it scrive