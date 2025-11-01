La classifica di Serie B parla chiaro: Sampdoria 7 punti, Mantova 5. In casa blucerchiata dopo otto giornate è già saltato Donati, sostituito da Gregucci (coadiuvato da Foti) che ha esordito con due pareggi per 1-1 contro Frosinone ed Empoli, mentre Possanzini è a grosso rischio sulla panchina biancorossa, si potrebbe dire che Marassi sarà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Mantova (domenica 02 novembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida drammatica a Marassi