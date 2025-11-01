Samira Lui insidia Stefano De Martino | cresce il malumore in Rai
C’è agitazione nei corridoi Rai, e questa volta il motivo ha un nome preciso: Samira Lui. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nella sua rubrica I Belli, i Brutti, i Cattivi su Oggi, la showgirl sarebbe al centro di un piccolo terremoto interno, che avrebbe addirittura irritato l’entourage di Stefano De Martino. La scintilla sarebbe nata da un’indiscrezione lanciata da Santo Pirrotta sulla newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, secondo cui Carlo Conti starebbe valutando di portare Samira sul palco del Festival di Sanremo 2026. “Samira Lui è la donna del momento”. Nelle parole di Pirrotta: “Samira Lui è la donna del momento. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
De Martino contro Samira Lui, veto per Sanremo: Carlo Conti al bivio - Il programma Rai, nella nuova versione condotta da Stefano De Martino, ha decisamente conquistato il pubblico nella prima fase. Si legge su dilei.it
Stefano De Martino in crisi e arrabbiato, il lutto di Andrea Delogu e gli altri gossip da leggere nel weekend - La conduttrice, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, ha perso il fratello 18enne, Evan, in un ... Scrive today.it
Stefano De Martino vuole mettere i bastoni tra le ruote a Samira Lui - Questa volta, però, a finire in mezzo non è stato Gerry Scotti ma Samira Lui ... Da rds.it