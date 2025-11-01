Salute Amica festeggia dieci anni

Uno sviluppo costante, costruito sui principi della mutualità, dell’integrazione sociale e della protezione sanitaria. È il quadro che emerge dall’ultimo bilancio sociale di Salute Amica, Società di Mutuo Soccorso Ets associata ad Agci Toscana (Associazione Generale Cooperative Italiane), che registra un andamento favorevole con oltre 5mila associati e un network di oltre 12mila presidi sanitari in convenzione su tutto il territorio nazionale. Una realtà che il 3 novembre festeggerà insieme ai propri soci 10 anni di attività con una cena-spettacolo al Teatro del Sale di Firenze, dove per l’occasione verrà ufficializzata una donazione di 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salute Amica festeggia dieci anni

Approfondisci con queste news

Vellutata della salute Ricetta express ? Zucca + carote + zenzero = vellutata anti-virus! Toppa con semi di zucca tostati per un boost di zinco. Cena calda, cremosa e super funzionale. " # #unadietistaperamica #ricettesane #vellutata #autunno #im - facebook.com Vai su Facebook

Tennis & Friends - Salute e Sport anche quest'anno promuove l’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita attraverso attività sportive e iniziative educative! #Amici25 - X Vai su X

Salute: Federazione Alzheimer Italia, dieci mosse per proteggere il cervello e prevenire la demenza - In occasione del XIV Mese mondiale Alzheimer e della XXXII Giornata mondiale Alzheimer, la Federazione Alzheimer Italia ha presentato un decalogo per la prevenzione della demenza, elaborato da Simone ... Si legge su agensir.it