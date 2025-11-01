Salta Vieira? Balotelli esulta | Dio vede e provvede Il lavoro di Gila e Zangrillo non è perso

SuperMario su Instagram commenta l'avvicendamento: "Karma is a b*tch. ora il club può concentrarsi su persone che lo amano davvero, non su chi ha approfittato egoisticamente del lavoro altrui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Salta Vieira? Balotelli esulta: "Dio vede e provvede... Il lavoro di Gila e Zangrillo non è perso"

Scopri altri approfondimenti

Panchine bollenti in Serie A! Chi salta per primo secondo voi? 1 Vieira 2 Pioli ? 3 Gilardino ? Votate nei commenti! ? #SerieA #Esonero #Pioli #Vieira #Gilardino #Calcio #Sondaggio #PanchineBo - facebook.com Vai su Facebook

Salta Vieira? Balotelli esulta: "Dio vede e provvede... Il lavoro di Gila e Zangrillo non è perso" - Mario Balotelli, ormai ex attaccante del Genoa, aspettava al varco da tempo un passo falso di Patrick Vieira, che durante la sua parentesi in rossoblù mai lo aveva re ... Lo riporta msn.com

Genoa, la rivincita di Balotelli su Vieira: il Grifone sorprende tutti - Clamoroso al Genoa: Patrick Vieira si ritira all’ultimo momento, Domenico Criscito prende le redini della prima squadra e guiderà i rossoblù contro il Sassuolo. Segnala sport.virgilio.it