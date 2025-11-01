Salta una panchina in Serie A l’ex Inter ha rescisso il contratto

È arrivata la decisione definitiva: Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. Dopo una lunga notte di riflessioni, la società rossoblù e il tecnico francese hanno deciso di interrompere il rapporto in modo consensuale, ponendo fine a un’avventura breve e deludente. A comunicarlo è stato Sky Sport, confermando che nella prossima gara di campionato contro il Sassuolo, in programma lunedì alle 18:30, in panchina ci sarà Mimmo Criscito, attuale allenatore dell’Under 17. Genoa, via Vieira prima del Sassuolo: il club sceglie la scossa immediata. Le voci sull’esonero di Vieira circolavano ormai da settimane. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it