Salis e tabù La sindaca contro le primarie di coalizione | Dividono Conte gongola
Salis e tabù: usa la parola "vincere" e infrange un altro totem. Silvia Salis non vuole le primarie. La sindaca di Genova la pensa co.
Violenze a scuola, la sindaca Salis ai giovani: "Deve essere luogo di confronto e crescita" - facebook.com Vai su Facebook
Salis e tabù. La sindaca contro le primarie di coalizione: “Dividono”. Conte gongola - Nelle cantine del Pd sospettano che voglia tenersi le mani libere o che abbia negoziato un'alleanza con la segretaria. Si legge su ilfoglio.it
Salis in tv da Gruber: “Elly Schlein? Può battere Meloni. Il mio futuro? Voglio portare avanti il mandato a Genova” - La prima cittadina di Genova a “Otto e mezzo”: “Io leader? Riporta ilsecoloxix.it
Schlein abbraccia Salis, “Andiamo avanti uniti”. E la sindaca: collaboriamo - Mezz’ora di colloquio a due nell’ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune: sopra la testa gli stucchi della dimora cinquecentesca diventata municipio, sul tavolo i temi della città ... Scrive repubblica.it