Sale la tensione in Venezuela Wp | in arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford

Tgcom24.mediaset.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad accompagnarla altre tre navi da guerra: 4mila in totale i militari impegnati. La mossa dopo la frenata di Trump, che aveva assicurato: "Non sto valutando attacchi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Sale la tensione in Venezuela, Wp: in arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford - Gli Stati Uniti stanno infatti inviando anche la portaerei Gerald Ford, che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana sec ... msn.com scrive

Esercitazione Usa in Guyana, sale la tensione con il Venezuela - Torna a salire la tensione tra Venezuela, Guyana e Stati Uniti dopo che l'ambasciata Usa a Georgetown ha comunicato di aver concluso un'esercitazione militare congiunta con le forze armate del Paese ... Secondo ansa.it

Video. Tensione tra Venezuela e Guyana: Maduro mobilita seimila soldati - Sale la tensione tra Caracas e Georgetown per la regione contesa della Guayana Esequiba, ricca di petrolio. Riporta it.euronews.com

