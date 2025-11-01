Sale la tensione in Venezuela Wp | in arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford | Trump | La Nigeria fermi le uccisioni di cristiani o attaccheremo

Tgcom24.mediaset.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad accompagnarla altre tre navi da guerra: 4mila in totale i militari impegnati. La mossa dopo la frenata di Trump, che aveva assicurato: "Non sto valutando attacchi". Mosca: "Sosteniamo la leadership di Caracas". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

