Saelemaekers la chiave per il mancato scambio tra Dovbyk e Gimenez | la rivelazione

Milan e Roma, in estate, avrebbero tentato lo scambio di attaccanti tra Gimenez e Dovbyk. La chiave è stata Saelemaekers. Ecco perché da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Saelemaekers la chiave per il mancato scambio tra Dovbyk e Gimenez: la rivelazione

