Saelemaekers la chiave per il mancato scambio tra Dovbyk e Gimenez | la rivelazione

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan e Roma, in estate, avrebbero tentato lo scambio di attaccanti tra Gimenez e Dovbyk. La chiave è stata Saelemaekers. Ecco perché da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

saelemaekers la chiave per il mancato scambio tra dovbyk e gimenez la rivelazione

