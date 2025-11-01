Sacchi | Napoli-Como? Giocano entrambe un bel calcio il pubblico non si annoierà

Sacchi: “Napoli-Como, mi aspetto una partita aperta, giocano entrambe il calcio che piace a me, il pubblico non si annoierà”. Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan ed ex ct della Nazionale, a La Gazzetta dello Sport ha commentato la prossima sfida di campionato Napoli-Como. Queste le sue parole: Napoli e Como giocano entrambe un bel calcio. “Giocano entrambe un bel calcio, il calcio che piace a me: aggressivo, coraggioso, propositivo. Così si esalta il collettivo. E il merito di tutto ciò è, senza alcun dubbio, dei due allenatori. Diversi nei metodi, a volte anche nelle interpretazioni dei singoli momenti, ma simili nell’obiettivo da raggiungere: la vittoria attraverso il gioco. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Sacchi: “Napoli-Como? Giocano entrambe un bel calcio, il pubblico non si annoierà”

