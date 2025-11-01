Sacchi | La cultura di Antonio le università di Cesc | vi racconto la sfida tra Conte e Fabregas

L'ex allenatore: "Antonio lo conosco da trent'anni, Cesc ha fatto uscire la sua squadra dal novero delle provinciali. E non andrà al Maradona a fare le barricate.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sacchi: "La cultura di Antonio, le università di Cesc: vi racconto la sfida tra Conte e Fabregas"

Sacchi chiama Conte: «Pronto Antonio? Il Napoli incanta» - E che hanno macinato, macinato, macinato gioco. Riporta ilmattino.it

Napoli, Sacchi e la corsa scudetto: «Antonio, vinci e non farmi più soffrire» - C’è qualcosa di sincero nello spavento di Arrigo Sacchi per il cammino del Napoli delle ultime due gare: «A vedere le sofferenze con il Genoa e poi con Parma, ho avuto anche io delle palpitazioni ... Si legge su ilmattino.it