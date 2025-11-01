Sacchi | Conte in Nazionale finiti gli allenamenti scriveva su un taccuino tutto quello che avevamo fatto

Arrigo Sacchi, nel Napoli di Conte e nel Como di Fabregas ritrova la sua idea originaria di gioco: coraggio, pressing, collettivo e armonia. Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Le parole di Sacchi. Che cosa apprezza di Conte e di Fabregas? « Antonio lo conosco da una vita, ormai sono più di trent’anni. L’ho avuto come giocatore quando ero ct della Nazionale e lui, terminati gli allenamenti, andava in camera e scriveva su un taccuino tutto quello che avevamo fatto. Era curioso, determinato. Sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore, e ho avuto ragione. Ha una cultura del lavoro pazzesca, riesce a ottenere il massimo dai calciatori, entra nelle loro teste e li cambia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

