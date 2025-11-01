Sacchi | Conte e Fabregas due maestri del gioco Napoli e Como? Sarà una sfida da non perdere
"> Arrigo Sacchi, intervistato da Andrea Schianchi per la Gazzetta dello Sport, non ha dubbi: le squadre che più lo hanno colpito in questo avvio di stagione sono Napoli e Como. Due realtà diverse, ma unite da un’idea di calcio che l’ex ct della Nazionale definisce «aggressiva, coraggiosa e propositiva». «Giocano il calcio che piace a me – spiega Sacchi alla Gazzetta dello Sport –: attaccano in undici e difendono in undici. È così che si esalta il collettivo. Il merito è tutto dei loro allenatori, Antonio Conte e Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
