Saburan all' Antella la stagione dei Pupi di Stac
CRC Antella & Pupi di Stac con il patrocinio del Comune di Bagno a RipoliPRESENTANOSABURAN37ª EDIZIONE STAGIONE 20252026CRC ANTELLA - Via di Pulicciano 53, Antella - 055 621207 inizio spettacolo: ore 17:00 - non sono previste prenotazioniBiglietto intero 7€, ridotto 5€Pensavate che ci si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
