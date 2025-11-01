Sabelt e Leonardo presentano il sedile per elicotteri con cintura integrata tra i più leggeri al mondo
Sabelt e Leonardo hanno presentato oggi il prototipo di un innovativo sedile hi-tech per elicotteri con cintura integrata, risultato della collaborazione industriale tra le due aziende. Questa partnership si inserisce nell’ambito di “Crescere Insieme”, il programma con cui Leonardo punta a sviluppare una filiera nazionale del volo verticale, riducendo la dipendenza dall’estero e valorizzando le eccellenze italiane. L’intesa, di durata pluridecennale, prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sedili pilota, copilota e passeggeri, con cinture integrate, destinati alle principali piattaforme elicotteristiche di Leonardo: AW169, AW139, AW189 e AW09. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
Scopri altri approfondimenti
Sabelt e Leonardo hanno presentato il prototipo di un innovativo #sedile hi-tech per #elicotteri che nasce a #Moncalieri - facebook.com Vai su Facebook
Dalle auto all’aerospazio: pronti 1500 sedili superleggeri Sabelt per gli elicotteri Leonardo - X Vai su X
Sabelt e Leonardo presentano sedile per elicotteri super leggero - Un guscio in fibra di carbonio, peso ridotto del 10% rispetto ai modelli attuali e un design ispirato al motorsport. Segnala msn.com
Un sedile che guarda all'aerospazio. Il prototipo di Sabelt per Leonardo - E la multinazionale della difesa punta sul riportare in Italia le forniture ... rainews.it scrive
La torinese Sabelt sviluppa il sedile per gli elicotteri di Leonardo - Il progetto nato nell’ambito del programma “Crescere insieme” per assegnare alla filiera italiana un miliardo di commesse per la Divisione elicotteri ... Segnala msn.com