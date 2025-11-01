Sabatini svela | Per Spalletti parla la carriera ma la qualificazione in Champions dipenderà anche da questo E poi c’è una grande variabile

Sabatini, giornalista, ha commentato così l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve. Ecco le sue parole. La Juventus volta pagina e si affida a Luciano Spalletti per uscire dalla crisi e provare a salvare la stagione. Ma dove potrà arrivare la Signora con la nuova guida tecnica? L’analisi del noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale YouTube, è lucida: la bravura del tecnico non si discute, ma l’obiettivo Champions League è legato a doppio filo al rendimento dei big e al mercato. LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI SPALLETTI ALLA JUVE “Dipende dai gol di Vlahovi? e dagli assist di Yildiz”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

