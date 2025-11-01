Sabatini svela | Per Spalletti parla la carriera ma la qualificazione in Champions dipenderà anche da questo E poi c’è una grande variabile
Sabatini, giornalista, ha commentato così l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve. Ecco le sue parole. La Juventus volta pagina e si affida a Luciano Spalletti per uscire dalla crisi e provare a salvare la stagione. Ma dove potrà arrivare la Signora con la nuova guida tecnica? L’analisi del noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale YouTube, è lucida: la bravura del tecnico non si discute, ma l’obiettivo Champions League è legato a doppio filo al rendimento dei big e al mercato. LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI SPALLETTI ALLA JUVE “Dipende dai gol di Vlahovi? e dagli assist di Yildiz”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
SABATINI SUL RIGORE MILAN! Il giornalista svela il "vero" motivo del fischio su Gimenez: «Non è una manata, è una carezza». FATTO DECISIVO: La decisione è corretta perché «Parisi prende Gimenez per il colletto». #Milan #Rigore #VAR #Sabatini - facebook.com Vai su Facebook
#Sabatini rivela: "Per #Allegri #Leao ha le qualità per diventare un grande centravanti" #milan #SempreMilan - X Vai su X
Sabatini: “La Juventus può arrivare in Champions per la bravura di Spalletti, ma molto dipenderà da…” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato di cosa potrà fare la Juventus sotto la guida di Spalletti. Riporta tuttojuve.com
Sabatini: "Spalletti non fa onore alla sua storia accettando un contratto di 8 mesi alla Juve" - Intervenuto negli studi "Mediaset", Sandro Sabatini parla così dell'imminente approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: "Mi sembra che si ... Scrive tuttojuve.com
Sabatini: "Spalletti, il contratto accettato alla Juve non fa onore alla sua carriera" - Nello studio di Pressing si parla di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juve. Da tuttonapoli.net