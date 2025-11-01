Sabatini ripone fiducia nel futuro di Sucic | È davvero forte! Può fare anche meglio di Brozovic

Inter News 24 Sabatini Walter, ex dirigente nerazzurro, ha sottolineato le qualità evidenziate da Sucic in queste partite di Serie A: le parole. Già lo scorso marzo Walter Sabatini non aveva dubbi su Petar Sucic, oggi tra i protagonisti dell’Inter di Cristian Chivu. Il talentuoso centrocampista croato, arrivato in estate, ha conquistato subito spazio e consensi, confermando le parole pronunciate mesi fa dal noto dirigente. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Sabatini aveva espresso grande fiducia nelle qualità del classe 2003, che all’epoca era ancora al Salisburgo: «L’Inter per il futuro ha preso Sucic, che è davvero forte, non vedo l’ora di vederlo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini ripone fiducia nel futuro di Sucic: «È davvero forte! Può fare anche meglio di Brozovic»

