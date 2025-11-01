Sabatini | Il Milan si gioca un posto in Champions ma attenzione ad una grande variabile

Sandro Sabatini sul proprio canale Youtube analizza la corsa Champions League di quest'anno: il Milan se la gioca con la Roma, ma attenzione ad un importante fattore che potrebbe ribaltare ogni pronostico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sabatini: “Il Milan si gioca un posto in Champions, ma attenzione ad una grande variabile”

Contenuti che potrebbero interessarti

#Sabatini: "Assenti significativi e vantaggio mal gestito" Le parole del giornalista evidenziano le due spine nel fianco del #Milan dopo l'1-1 con l'Atalanta. Condividete la sua analisi? Sono questi due al momento i problemi del Diavolo? LEGGI TUTTE LE - facebook.com Vai su Facebook

#Sabatini rivela: "Per #Allegri #Leao ha le qualità per diventare un grande centravanti" #milan #SempreMilan - X Vai su X

Sabatini: “Juventus dietro Inter e Napoli. Oltre alla bravura di Spalletti…” - Le parole del noto giornalista a proposito della squadra bianconera ora rilanciata dall'arrivo del nuovo allenatore Spalletti ... Si legge su msn.com

Sabatini: “La Juventus può arrivare in Champions per la bravura di Spalletti, ma molto dipenderà da…” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato di cosa potrà fare la Juventus sotto la guida di Spalletti. Secondo tuttojuve.com

Sabatini: "A Leao sembra che non glie ne importa ma non è così” - Dopo la prestazione negativa contro l'Atalanta, condizionata sicuramente anche dall'infortunio all'anca che si sta rivelando più problematico del previsto, è tornato ... Lo riporta milannews.it