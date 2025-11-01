sab group rubicone di scena a ferrara

Dopo la convincente vittoria casalinga per 3-0 contro Montorio, la Sab Group Rubicone in Volley è pronta a tornare in campo per la quarta giornata di campionato di serie B maschile. Oggi a partire dalle 18 i gialloblù saranno di scena a Ferrara, ospiti della 4 Torri, in una sfida che si preannuncia intensa e di alto livello. "Contro Montorio – spiega coach Mascetti – la gara è andata come l’avevamo preparata e alla fine è sembrata più facile di quello che in realtà poteva essere". Guardando al prossimo avversario, la 4 Torri Ferrara è reduce da una sconfitta per 3-0 sul campo di Forlì. L’allenatore dei gialloblù sottolinea in ogni caso la qualità e il potenziale degli emiliani: "Ferrara è la classica squadra costruita per vincere un campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

